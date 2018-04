«Il Mattino via dal Chiatamone», il Cdr proclama lo stato di agitazione

Giovedì 19 Aprile 2018, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 18 Aprile, 23:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Assemblea dei redattori de Il Mattino, riunitasi nella Sala Siani in data 18 aprile 2018 alle ore 17, ha appreso dal Comitato di Redazione dell'intenzione dell'Azienda di trasferire il quodiano dalla gloriosa sede di via Chiatamone, inaugurata il primo maggio 1962, al Centro Direzionale di Napoli.Perplessa e attonita per una scelta che mette in discussione la centralità sia geografica che culturale del quotidiano, e quindi il suo rapporto con la città, l'Assemblea dei redattori de Il Mattino dichiara all'unanimità lo stato di agitazione permanente e dà mandato al Cdr di mettere in campo tutti gli strumenti di lotta per risolvere la crisi.L'Assemblea dei Redattori de Il Mattino,