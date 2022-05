Il "medico" Carlo Verdone: «Ascoltate di più i pazienti»

Dimenticate il professor Raniero Cotti Borroni. Il medico stakanovista di "Viaggi di nozze", del «no, non mi disturba affatto, mi dica, caro collega... Voi non fate come lui». Questo lavoro è una questione tremendamente seria, per un'altra ragione. «Voi curate i corpi e qualche volta la psiche», avverte Carlo Verdone, camice bianco mancato, rivolgendosi ai quasi 800 giovani professionisti chiamati a pronunciare il giuramento di Ippocrate nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati