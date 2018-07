Sanità, il ministro Grillo a Napoli tra le mamme dei bimbi trapiantati: «Sono qui per aiutare»

Martedì 10 Luglio 2018, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito l’incontro con le mamme dei bimbi trapiantati di cuore e in attesa dell'intervento salvavita nel reparto di cardiochirurgia, polo di riferimento del Sud.«Ma qui l’attività pediatrica è sospesa da quasi due anni», dice la portavoce dei genitori Dafne Palmieri, volto della protesta per l'assistenza sostenuta da Federconsumatori e dal M5S. Difatti, nella visita il ministro è accompagnato dalla consigliera regionale Valeria Ciarambino, oltre che dal manager Antonio Giordano e dai vertici della struttura sanitaria.«La mia intenzione è dare il massimo dell'impegno ma il risultato dipende anche dal grado di collaborazione con tutti gli attori in campo», dice Grillo. Per colmare il divario con il Nord «ci vuole una grande spinta politica, che non ho visto. E anche più consapevolezza dei cittadini, che devono pretendere i loro diritti e non sanno come è organizzata la sanità, e cioè che sono le regioni che nominano i manager, a volte in modo distorto, come racconta quanto accaduto in Basilicata, dove addirittura i candidati ai concorsi non raccomandati sono considerati una zavorra».Tappa successiva al Cardarelli, poi il faccia a faccia riservato con il governatore Vincenzo De Luca e il viaggio nell’Ospedale del mare aperto a metà e dove il reparto di chirurgia vascolare ha chiuso per 12 ore in coincidenza della festa del primario Francesco Pignatelli. Circostanza, qest’ultima, che ha spinto Grillo a venire nel capoluogo e inviare i carabinieri del Nas. «All’inizio sembrava una fake news, la mia presenza è collegata anche a questo», ribadisce.«La Regione Campania merita particolare attenzione: non per venire a tagliare nastri, ma per capire come il ministero possa aiutare». Grillo precisa che «sono le Regioni che danno l’assistenza i cittadini. Ciò nonostante io come ministro e tutto il governo siamo a disposizione per migliorare i servizi».