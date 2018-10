Il ministro Lezzi presenta Floro Flores su Fb: «Bagnoli, lavoreremo bene»

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 13:06

«Sono certa che con il nuovo commissario di Bagnoli Francesco Floro Flores lavoreremo bene, con in mente un unico obiettivo: restituire finalmente quest'area ai cittadini bagnolesi e di tutta Napoli». Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi in un video postato sui social in cui ufficializza la nomina di Floro Flores a commissario per Bagnoli.«È un incarico che accetto con orgoglio, sapendo che è la madre di tutte le battaglie per Napoli». Queste le prime parole di Francesco Floro Flores nel video. «Sono consapevole - spiega Floro Flores - delle difficoltà e dei rischi a cui va incontro il commissario e ritengo che sarà fondamentale la partecipazione all'obiettivo di tutti quelli che incidono, la Regione, il Comune di Napoli, il Governo, i comitati, il tribunale. L'insieme delle forze deve convergere sullo stesso obiettivo».Floro Flores, ha spiegato Lezzi, «è un imprenditore del territorio, sono molto contenta, lo ringrazio per aver accettato questo impegno gravoso che vuole portare avanti con amore e passione per quel territorio e per l'obiettivo del nostro movimento, piena condivisione e interlocuzione costante con i cittadini, le associazioni, i comitati che insistono su Bagnoli». «Napoli e tutta Italia aspettano questa bonifica da ormai 25 anni, ci auguriamo di continuare in maniera veloce e celere il più possibile, ma soprattutto puntuale - ha proseguito Lezzi - È prevista una cabina di regia per ogni minimo cambiamento che si deve fare sul piano delle bonifiche e della rigenerazione urbana e ci sarà prima della cabina una pre-cabina dove ci sarò sempre e ascolterò il territorio».