Lunedì 8 Ottobre 2018, 13:38

«Continua il nostro lavoro a tutela degli interessi nazionali! Oggi all'hub per il Sud di Napoli, dopo il passo avanti compiuto all'ultima ministeriale Nato di Bruxelles che ha sancito, finalmente, l'avvio di una pianificazione dell'Alleanza per le nuove minacce che arrivano dal Mediterraneo». Così il ministro della Difesa Elisabetta Trenta su facebook dove ha postato una foto della sua visita - la prima di un ministro italiano - alla struttura della Nato insieme ad un gruppo di militari ed al sottosegretario Angelo Tofalo. Avviato formalmente nel settembre del 2017 l'hub Nato strategic direction south di Napoli è un forum che coordina alleati, partner ed esperti per meglio comprendere ed affrontare le sfide e le opportunità del fianco Sud della Nato: Medio Oriente, Nord Africa, Sahel e Africa subsahariana.