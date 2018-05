«Oggi ciò che mi preoccupa di più è il fenomeno del bullismo. Il mio più grande auspicio è che i ragazzi più grandi, i più responsabili, i più forti possano essere una guida per i più piccoli e proteggerli». Lo ha detto l'ex campione di pugilato Marvin Hagler durante l'incontro con gli studenti della scuola 'Sauro-Errico-Pascolì di Secondigliano. L'incontro è stato promosso dalla Fondazione Laureus, nata per volontà di Nelson Mandela e di cui Hagler è membro, che in tutto il mondo si occupa di realizzare progetti di inclusione sociale attraverso lo sport destinati a ragazzi che vivono situazioni di disagio.

Tema della mattinata: i modi in cui lo sport può aiutare a essere cittadini migliori. Secondo Hagler per sconfiggere il bullismo «bisogna partire dall'educazione familiare. Bisogna amare e ascoltare i propri genitori - ha affermato - perché è da lì che parte l'educazione. Se si segue questa strada - ha aggiunto - poi sarà più facile amare anche gli altri che ci sono attorno».

Tante le domande che gli studenti hanno rivolto al campione che ha indicato i valori da seguire nella vita: educazione, cultura e sport. «La formazione e la cultura - ha sottolineato Hagler - sono fondamentali perché qualora non si diventi campioni nello sport ti danno la possibilità di entrare nel mondo del lavoro portandosi il bagaglio di esperienze maturate in campo sportivo».

Da Hagler l'invito ai giovani a essere «prudenti in ogni cosa vogliate fare e divertitevi». In sala, accanto al preside della scuola, Piero De Luca, anche il campione di pallanuoto della Canottieri, Alex Giorgetti, la direttrice di Laureus Italia, Daria Braga, e il sindaco Luigi de Magistris. «Lo sport - ha evidenziato il sindaco - insegna tanto: il rispetto per l'avversario, che non ci sono differenze di razza e di ceto sociale. Lo sport è grande esempio di legalità. In questa città - ha concluso - è molto praticato tra mille difficoltà ma stiamo investendo tantissimo basti pensare cosa sarà Napoli tra un anno con quasi tutti gli impianti sportivi ristrutturati per le Universiadi».

