Il centro mobile contro il bullismo fa tappa nelle scuole di Striano

Ha fatto tappa a Striano il tour del Centro mobile di sostegno e supporto contro il bullismo del Moige con operatori esperti che hanno incontrato ragazzi, docenti, genitori e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il meeting di Striano rientra nel tour nazionale della campagna “MOBLITIamoci!”, promossa dal MOIGE - Movimento Italiano Genitori con il contributo del Ministero dell’Interno e co-finanziato dall’Unione Europea per garantire una maggiore e migliore integrazione e pari opportunità per i minori di tutte le nazionalità. Secondo i più recenti dati raccolti dalla Piattaforma Elisa (MIUR, 2021) in Italia il 22,3% degli studenti e studentesse delle scuole superiori è stato vittima di bullismo da parte dei pari e l’8,4% ha subito episodi di cyberbullismo. Rilevanti sono anche i dati emersi relativi alla matrice discriminatoria degli atti di prevaricazione: il 7% degli studenti riporta l’aver subito bullismo basato sul pregiudizio, ovvero prepotenze fondate sul proprio background etnico. In questo contesto diventa fondamentale ideare nuove modalità di prevenzione e contrasto su quella particolare forma di violenza che possiamo definire come bullismo etnico, in cui le prepotenze sono agite nei confronti di bambini e ragazzi con background migratorio.

Di qui il giro per diversi centri italiani. A Striano nella mattinata c’è stato un primo incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio D’Avino”, nel pomeriggio il convegno nell’aula consiliare.

«Si tratta di un progetto socialmente innovativo alla luce di quanto emerso dalla nostra analisi, assolutamente necessario. – commenta Antonio Affinita del MOIGE – La nostra società sta diventando sempre più multietnica e multiculturale, ed occorre valorizzare le differenze, comprenderle, capire le diverse necessità che possono avere, e quali ostacoli si presentino sul percorso di integrazioni special modo per i minori stranieri. MOBILItiamoci è ascolto e osservazione, ma anche azioni concrete in risposta alle esigenze dei minori, creando una rete locale e nazionale di persone che sappiano interfacciarsi con le criticità che affrontano i bambini stranieri nel nostro paese, ponendosi come un supporto, trovando la soluzione migliore e imparando a prevenire e contrastare episodi di discriminazione e bullismo».

«In una società multietnica e multiculturale è necessario privilegiare l'incontro e il dialogo tra culture e cittadinanze differenti. Educare alla cittadinanza i nostri alunni, cittadini italiani e non, vuol dire educare al riconoscimento delle culture altre. L'ascolto, l'osservazione e la costruzione di rapporti interpersonali sono i presupposti per interfacciarsi con le criticità legate alla discriminazione così da prevenire e contrastare qualsiasi fenomeno di bullismo», aggiunge Antonietta Boccia, assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione del Comune di Striano