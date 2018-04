Rifiuti in strada, piano d'emergenza; la Regione in soccorso del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Aprile 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 09:39

L'allarme diventa emergenza, i cumuli di rifiuti che già da giorni si accrescono in periferia rischiano di invadere tutta la città. E Comune e Regione cercano di correre ai ripari. Con una collaborazione istituzionale questa volta riconosciuta perfino da de Magistris. Ieri una riunione tecnica a Palazzo Santa Lucia in cui sembra si sia trovata una soluzione fino al 5 maggio, quando il termovalorizzatore di Acerra tornerà pienamente in funzione: invece delle ecoballe verranno portate via da Napoli 200 tonnellate al giorno di spazzatura. Intanto si scopre che il Comune era stato allertato dall'Asia fin dal 10 aprile della crisi imminente e solo il 19 ha autorizzato un sito di stoccaggio provvisorio in via nuova delle Brecce 175.Risale a quindici giorni fa l'allarme dell'Asia con una lettera al Comune in cui spiegava che dalle «note criticità nel conferimento presso gli Stir» di Giugliano, Caivano e Tufino si stava arrivando alla paralisi visto che già allora c'erano «30 automezzi pieni presso i nostri autoparchi e 21 in attesa. La situazione già sta creando disservizi e si rischia il blocco». Il Comune ci ha messo nove giorni per trovare una soluzione autorizzando l'Asia ad aprire un sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti in via nuova delle Brecce 175 «per 60 giorni». Ne sono passati altri cinque prima di affrontare la questione in modo strutturale.Il problema nasce dal fermo per manutenzione di una linea del termovalorizzatore di Acerra, mentre si registrava un guasto a Tufino e problemi a Giugliano. Ieri Vincenzo De Luca ha ammesso: «La situazione dei rifiuti a Napoli mi preoccupa. Dobbiamo ricordarci sempre che l'emergenza è dietro l'angolo. Per evitare problemi dobbiamo correre sulla raccolta differenziata da incrementare in città dove siamo bloccati su percentuali degli anni passati e realizzare gli impianti di compostaggio, per i quali la Regione ha destinato oltre 100 milioni, per evitare le emergenze e risparmiare i soldi dell'invio in altri territori».