Giovedì 20 Dicembre 2018, 22:05

Una giornata in Questura per il Napoli, in vista delle festività natalizie. Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam hanno fatto da ambasciatori azzurri negli uffici della Questura di Napoli, i due calciatori hanno incontrato il questore della città De Iesu e visitato i locali.Strette di mano, sorrisi e qualche autografo, tanti anche sulla maglia azzurra lasciata dai due calciatori a De Iesu, molto attivo negli ultimi mesi con la società di De Laurentiis soprattutto per l’organizzazione delle gare europee.