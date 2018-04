CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 13 Aprile 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Videosorveglianza stradale, anno zero. Si è fatto un gran parlare, si sono succedute riunioni, vertici, summit d'emergenza; in meno di due anni si sono avvicendati altrettanti ministri dell'Interno, ciascuno dei quali aveva puntualmente dato assicurazione sulla ripresa della delicata e ampia rete di occhi telematici dislocati lungo le zone «sensibili» da monitorare. La verità è che i sistemi di controllo del territorio affidati alla videosorveglianza stradale restano efficienti solo sulla carta.Un mezzo colabrodo. E parlano i fatti: se ci sono voluti addirittura cinque giorni per scoprire il raid armato che ha terrorizzato residenti e turisti a due passi dalla Prefettura, se l'incredibile episodio è finito agli onori delle cronache grazie ad alcuni video «virali» postati sui social network, fino a quando poi non è stato ripreso dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, allora qualcosa davvero non funziona.«Noi che lavoriamo ogni giorno in strada - spiega al Mattino un investigatore esperto che da tempo segue le evoluzioni criminali nella zona dei Quartieri Spagnoli e del centro cittadino - lo sappiamo bene: le telecamere che sono dislocate tra piazza del Plebiscito, via Toledo e piazza Dante o sono fuori uso o attendono una manutenzione che non arriva mai». Difficile, in questo modo, fare indagini su episodi anche gravi come quello che vede protagonisti almeno una decina di giovani - tre dei quali con le pistole in pugno - che nella notte tra il 5 e il 6 aprile hanno seminato il panico in piazza Trieste e Trento. Se quella notte l'ennesima prova di forza di queste nuove bande criminali non è sfociata nel sangue lo si deve solo al caso. Il commando di ragazzi armati - probabilmente gli stessi che per tutta la notte hanno continuato a trasformare in Far West i vicoli a ridosso di via Toledo, dai Quartieri fino al Pallonetto di Santa Lucia - da ore cercava di intercettare una persona. Probabilmente un altro giovanissimo da punire per uno di quegli sgarri che la camorra non perdona: un debito legato ad «affari» di droga.