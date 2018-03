Piano De Luca: «Faremo 50mila assunzioni in Campania»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Marzo 2018, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 22:54

Un piano per 50mila assunzioni nella pubblica amministrazione solo in Campania con finanziamenti della Regione: caduta nel vuoto la proposta per 200mila assunzioni nella pubblica amministrazione per giovani di tutto il Sud da far fare al governo nazionale, Vincenzo De Luca vira sul livello in cui ha competenze dirette. E annuncia per fine aprile un progetto concreto riprendendo «la caratteristica civica, di programma, di lotta della nostra amministrazione». Il governatore prende anche un altro impegno preciso: «Il 23 aprile - spiega - parte la piena attività, completa e autonoma, del pronto soccorso del Cto. Prima era chiuso».Risale alla fine del 2016, alla vigilia del referendum costituzionale, la proposta di De Luca per dare una risposta al dramma del lavoro al Sud con 200mila assunzioni di giovani del Mezzogiorno nella P.A., la pubblica amministrazione. Fu bollato come una boutade per vincere il referendum. Poi la questione venne ripresa dal governo a metà dello scorso anno, immaginando addirittura 500mila assunzioni nell’ambito del tour over, ma è rimasta lettera morta. Ieri il presidente della Campania l'ha rilanciata.