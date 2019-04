Il parcheggiatore abusivo a guardia della spiaggia libera: «Se non ci sono io non vi fermate»

Martedì 9 Aprile 2019, 10:08

La stagione balneare non è ancora cominciata ma il bel tempo ha portato gli amanti del mare sulle spiagge del litorale flegreo e domizio. Su una di queste, il servizio d’ordine e di custodia - per così dire - viene effettuato da un parcheggiatore abusivo molto particolare. Un vero guardiano che in cambio di una “offerta a piacere”, tiene pulita la spiaggia ed evita che le auto in sosta vengano vandalizzate. «Il parcheggio è custodito» dice a tutti, «quando ci sono io fermatevi, quando non ci sono andate via perché rompono i vetri».I danni alle vetture, da quanto affermano i residenti, sono sempre stati numerosi ma da quando c’è questa “nuova sorveglianza” le cose sono diverse. «Noi speriamo sempre che ci sia lui» commentano, «perché quando non c’è stato siamo stati costretti a fermare le macchine lontano da qui. Adesso invece la spiaggia viene tenuta pulita e le auto sono al sicuro».