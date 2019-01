CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 26 Gennaio 2019, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il progetto della Linea 6 ad oggi non è funzionale. Se le cose non cambiano, si rischia una correzione finanziaria. Le griglie? Complicano la vita dei napoletani». Stangata degli ispettori della Commissione europea sul metrò del Lungomare.A rischio i 98 milioni di euro per il completamento della Linea 6, bloccata dalle griglie al Plebiscito e appesa alla decisione del Tar che si riunirà mercoledì. Salve, invece, via Marina (15,5 milioni) e Linea 1 (573 milioni). È questa la prima valutazione degli inviati di Bruxelles Nicolas Gibert-Morin e Martin Bugelli, ieri a Napoli per visitare i cantieri-lumaca - finanziati con i fondi strutturali - che dovrebbero essere ultimati entro marzo.