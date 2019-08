Natallia, la coraggiosa bielorussa: «Così ho salvato quell'anziano dalla rapina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 4 Agosto 2019, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha sventato una rapina, recuperato la refurtiva e bloccato la ladra consegnandola ai carabinieri. Ha fatto tutto da sola, Natallia Miarzlikina, la 33enne bielorussa che, senza alcuna esitazione, si è precipitata ad aiutare un uomo di quasi novrant'anni mentre veniva derubato in strada, a due passi dalla Posta. «Ho sentito gridare - racconta sfoderando un gran sorriso - e sono corsa da lui». Naty, così la chiamano gli amici, stava tirando su la serranda del negozio dove lavora come estetista in via Campegna, a Fuorigrotta, quando la sua attenzione è stata attirata «da un lamento - prosegue - quello di un uomo che continuava a dire no, no con un filo di voce, come se non avesse la forza di gridare».