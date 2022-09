Il pizzaiolo Giuseppe Vesi nelle scuole per due laboratori

L'appuntamento è per venerdì 16 settembre e martedì 20 con gli alunni dell’istituto Elena di Savoia che prenderanno parte a due laboratori speciali con il pizzaiolo Giuseppe Vesi. Due giorni di laboratorio per una lezione diversa sostenuta dalla professoressa Daniela Oliviero, un approfondimento sul food. Il progetto è coordinato dal professoro Rosario Campochiaro e dedicato ai diplomandi in Enogastronomia e ospitalità alberghiera.

«Sono felice – ha detto Vesi - di prendere parte a questi workshop con i ragazzi, sono momenti di confronto importantissimi che ci insegnano tante cose sul modo di vedere quella che potrebbe essere la professione del futuro di tanti giovani, e devo anche dire che alcuni di loro sono dei veri talenti. Abbiamo già fatto un incontro alla stessa scuola a maggio, ma stavolta ho chiesto agli studenti di avere un ruolo attivo e di inventare quindi una loro pizza».