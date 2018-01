CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 09:38

«'A camorra song'io» cantava Daniele Sanzone degli A67 tredici anni fa, quando la faida inondava le strade di sangue e proiettili. Sebbene da allora sia cambiato molto a Scampia, sembra non essere cambiato nulla. Sul balcone di casa che si affaccia davanti la caserma dei carabinieri, il cantautore e scrittore ha trovato il proiettile di una calibro 9. Una pistola nuova da provare la notte di Capodanno, forse. O un caricatore da svuotare per noia, arroganza, stupidità. Sanzone mostra l'ogiva lucente nel palmo della mano e pubblica la foto sui social, aggiungendo ironicamente emoticon con cuoricini: «Trovato fuori il balcone della mia stanza a Scampia. Buon Anno».«Con il post ho provato a sdrammatizzare l'imbecillità di certa gente. Quando cresci in un quartiere come il mio ne vedi tante e alla fine devi continuare ad andare avanti».«Non credo che quel proiettile fosse indirizzato a me. Se avessero voluto zittirmi, ci avrebbero provato dieci anni fa. Certo, il fatto è brutto anche se ripetiamo che sono cose che succedono spesso, e non solo a Scampia perché dipende dalle persone fuori di testa, non dai luoghi».«Questo non posso saperlo. Certo, le piazze di spaccio sono state smantellate, anzi meglio dire spostate altrove. Ora sono più a nord, nell'area di Melito e Mugnano. Scampia è liberata ma non libera. Le Vele sono sempre qui, si parla ancora di riscatto, riqualificazione, dell'Università che deve arrivare e poi non arriva mai...».«Difficile rispondere perché la prima cosa che penso è che sta sempre uguale, sempre rovinata. Perché manca sempre l'elemento principale in grado di mettere a posto tutte le cose: il lavoro. Fin quando manca questo, non cambierà mai qualsiasi posto dove oltre ai palazzoni non si costruisce lavoro, vitalità, cultura».