Martedì 30 Ottobre 2018, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 2 novembre, dalle ore 18, presso la Chiesa evangelica di Casalnuovo (via Manzoni) si terrà una conferenza sulla “Passione” in cui l’oratore principale sarà, per la prima volta in Italia, Louie Giglio, pastore della “Passion City Church” (www.passioncitychurch.com) di Atlanta (Stati Uniti), fondatore del ministero “Passion Ministries”, nonché apprezzato predicatore dal messaggio incisivo e profondo, con un’attenzione particolare ai temi della missione. Gli interventi di Louie Giglio, impegnato anche a Palermo e Milano nel prossimo fine settimana, si svilupperanno sul tema “Passione”.“Italian Ministries - IM”, l’organizzazione che ha patrocinato l’evento, «è una rete di oltre 140 missionari dislocati su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, anche oltre confine. Nasce per dare un contributo affinché vi sia un maggiore impegno per la missione nell’ambito delle chiese» ha dichiarato il responsabile nazionale Jonathan Gilmore.Alessandro Iovino, moderatore dell’evento, ha concluso: «Autore di bestseller negli Usa, Giglio con il suo messaggio fondato sui principi del Vangelo ha ispirato centinaia di migliaia di studenti americani e non solo, organizzando la conferenza Passion, una delle più importanti negli Usa, con oltre 60mila partecipanti ogni anno che provengono dalle più importanti università degli Stati Uniti. Sarà un grande onore averlo qui a Napoli per questa conferenza. Ringrazio tutto il team del Comitato organizzatore per il prezioso supporto e gli Osanna Singers per la partecipazione».