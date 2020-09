Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, s'è recato in visita al Tribunale per i minorenni di Napoli dove ha incontrato il presidente, Patrizia Esposito, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Maria de Luzenberger Milnernsheim.

Al centro dell’incontro problematiche di interesse comune concernenti i fenomeni di devianza e criminalità da parte dei minori nell’area metropolitana di Napoli.

