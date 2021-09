Il presidente Mattarella a Giugliano per i 70 anni della Nato

Il Presidente della Repubblica arriva a Giugliano, ospite della Base Nato di Lago Patria. L’appuntamento è per venerdì 17 settembre al Comando Interforze Alleato di Napoli della NATO dove si celebrerà il

70esimo anniversario della NATO in Italia. Nel corso della cerimonia, che avrà luogo presso il Comando JFC Naples di Lago Patria, alle 11, farà gli onori di casa l’Ammiraglio Robert Burke, Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli e Comandante delle Forze Navali U.S.A. in Europa e in Africa.

L’evento si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel corso degli anni, il JFC Naples ha mantenuto stretti contatti con la comunità campana, dapprima dal Comando di Bagnoli e, in anni piû recenti, dalla sua nuova sede di Lago Patria.

La NATO è I’alleanza che ha conseguito maggiore successo a livello mondiale. Successo al quale, I’ltalia e, in particolare Napoli, hanno contribuito in maniera tangibile negli ultimi settant’anni. Tra gli importanti risultati raggiunti, si annovera I’apertura e la protezione delle rotte navali nel Mediterraneo durante la Guerra Fredda e le attività condotte nei Balcani negli anni 90. Oggi, il Comando conduce missioni NATO in Irak e in Kosovo, dove opera la Kosovo Force, ed è attivo in Africa attraverso il suo Hub di Direzione Strategica per il Sud.