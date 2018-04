Via da Scampia in cambio di soldi: i rom frenano, l'ira del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 19 Aprile 2018, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune famiglie rom hanno già lasciato l'auditorium di Scampia, altre sono in attesa di una destinazione «migliore» rispetto a quella proposta dal Comune. Ed è subito scontro tra le associazioni e Palazzo San Giacomo. Ad infiammare la polemica l'erogazione, due giorni fa, del contributo di 50mila euro (5mila euro per ogni nucleo familiare), da parte dei servizi finanziari di Palazzo San Giacomo, ai rom coinvolti nell'incendio del campo di via Cupa Perillo lo scorso 27 agosto. Un provvedimento che ha fatto discutere nei mesi scorsi e che di fatto mirava a liberare la struttura dell'ottava Municipalità. Soldi in cambio dell'addio all'Auditorium, con il «divieto di occupare altri edifici comunali». Questo l'accordo che l'amministrazione ha proposto alle 13 famiglie (47 persone in tutto) ospitate a Scampia. Dopo l'istruttoria del Municipio, però, soltanto nove nuclei familiari hanno ricevuto il bonifico. Perché? «Le altre quattro famiglie non sono in possesso dei requisiti per accedere al contributo» ha spiegato l'assessore al Welfare Roberta Gaeta. «Stiamo comunque facendo un approfondimento - chiarisce - per poter erogare successivamente i fondi». In ogni caso i bonifici sono stati emessi, ma nella struttura sono rimaste ancora 20 persone. Alcune rientrano tra quelle che hanno ricevuto il contributo.Una situazione di caos dalla quale è scaturito un muro contro muro tra le associazioni e i comitati in difesa dei rom e l'amministrazione de Magistris. «Abbiamo deciso di denunciare e raccontare quali sono le politiche di accoglienza che il Comune attua per le famiglie rom - tuona Barbara Pierro del comitato Abitare Cupa Perillo - È partita l'erogazione solo per alcune famiglie del contributo e contestualmente la comunicazione da parte degli uffici comunali a lasciare nel più breve tempo possibile il cosiddetto centro di accoglienza».