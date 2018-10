Caso Matachione: una super perizia sull’evasione fiscale del farmacista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 12:18

Non ci sono prove sufficienti per decidere: il giudice ordina una super perizia per capire a quanto ammonta l'evasione fiscale di cui è accusato l'ex re delle farmacie Nazario Matachione. Un altro colpo di scena al processo all'imprenditore di Torre del Greco, che tra Torre Annunziata e il Vesuviano aveva costruito un piccolo impero che, in pochi mesi, si è sgretolato tra inchieste e fallimenti. Proprio una sua lettera, alla fine del dibattimento e dopo le discussioni di pubblico ministero e difensori, ha convinto il giudice Riccardo Sena a rivalutare per intero il quadro probatorio, prima di decidere sulla richiesta di condanna a tre anni di reclusione per Matachione, avanzata dalla Procura di Torre Annunziata.Tutto parte dall'inchiesta condotta dai finanzieri sui flussi di denaro dalle farmacie del gruppo ai conti personali dell'imprenditore e della compagna. Inizialmente, quegli ammanchi in cassa trasformati prima in crac ed evasione fiscale erano stati calcolati in circa 12 milioni di euro. Una cifra che, tra documentazione bancaria e fiscale, si è sgonfiata fino a meno di 3 milioni, ancora con un'incognita che andrà rivalutata grazie ad un nuovo perito.