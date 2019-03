CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 23 Marzo 2019, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi calcoli sui rimborsi ai soci: slitta ancora la sentenza per Nazario Matachione. Dovrà attendere tre settimane l'ex re delle farmacie, che in pochi mesi si è trovato ad affrontare il carcere per accuse infondate, poi nei guai per problemi fiscali, infine a fare i conti con i fallimenti a ripetizione delle varie attività tra Napoli e provincia. Ieri mattina, infatti, il pm Giuseppe Borriello che rappresenta l'accusa in aula nel processo per evasione fiscale ha presentato i nuovi calcoli effettuati dalla guardia di finanza, che ha rivisto la super perizia di Giuseppe Petruzzelli. Il perito nominato dal giudice del tribunale di Torre Annunziata, Riccardo Sena, aveva praticamente cancellato la presunta evasione fiscale contestata a Matachione, ora calcolata nuovamente in 978mila euro.