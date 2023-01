Il Procuratore Riello: «Il buonismo delle norme sui minori è criminogeno»

"Una depenalizzazione camuffata ": il procuratore generale della corte d'appello di Napoli Luigi Riello nel suo intervento alla inaugurazione dell'anno giudiziario nello storico tribunale di Castel Capuano definisce così la legge Cartabia. E dalle prime battute si intuisce che due saranno gli argomenti del giorno: la riforma appena entrata in vigore e il tema delle intercettazioni.

"Non è certo una conquista di civiltà - prosegue Riello riferendosi alla Cartabia - rendere perseguibili a querela di parte reati gravi come addirittura il sequestro di persona e la gran parte delle fattispecie di furto aggravato. Non è un segnale positivo il sostanziale disinteresse dello Stato che abbraccia la concezione civilistica del diritto penale che non tiene conto della rottura del patto sociale che a sua volta si realizza attraverso condotte gravi e violente ". Un duro affondo alla riforma appena entrata in vigore.

"Io - sono sempre parole del Pg - credo che ricorrere a una legge "spazzafascicoli o a una strisciante amnistia sia una strada più comoda e facile che procedere ad una effettiva razionalizzazione del processo. Le nuove disposizioni hanno complicato in modo incredibile gli adempimenti settimanali delle Procure della Repubblica nei confronti delle Procure Generali in tema di avocazione. Grandi assenti in questa riforma continuano a essere le persone offese, le vittime del dovere, le loro famiglie e la loro dignità, il loro dolore e i loro diritti".

Fornito dal presidente della Corte d'Appello Eugenio Forgillo il quadro della situazione in cui versa la giustizia nel distretto di Napoli e l'andamento dei reati: calano omicidi e tentati omicidi di matrice mafiosa ma si registra una impennata di furti e rapine, come pure di tentati omicidi finalizzati alla commissione di tali reati. E aumenta in maniera più che preoccupante il ruolo dei minori che delinquono: "Il buonismo normativo nei confronti dei minorenni che delinquono - prosegue Riello - è contrario all'interesse del minore ed è anzi criminogeno".