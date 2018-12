CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Dicembre 2018, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più scattanti e affidabili, per migliorare la puntualità delle corse. Più capienti, anche a doppio piano, per portare più passeggeri. Sedili ampi e confortevoli, aria condizionata, wi-fi, assenza di barriere architettoniche per i disabili, supersicuri, grazie a un avveniristico sistema di videosorveglianza predisposto anche per il controllo facciale, in funzione anti-terrorismo. E soprattutto eco-friendly, fatti per il 95% in materiale riciclabile che li rende i più green d'Europa. Ecco i nuovi treni Pop e Rock dedicati ai pendolari che presto viaggeranno sui binari della metropolitana Linea 2, i primi, e sulle altre tratte regionali, i secondi. Trenta convogli di ultima generazione che saranno consegnati a partire dal 2020, previa sottoscrizione del contratto tra Trenitalia e la Regione Campania, la cui stipula si prevede entro marzo. Un accordo da oltre 2 miliardi di euro, della durata di 10 anni più 5, per un importo di 180 milioni all'anno. E che si aggiungono ai 24 treni Jazz già acquistati da Palazzo Santa Lucia per 170 milioni di euro i primi 13 già consegnati, i restanti 11 in arrivo nel 2019. A completare il pacchetto, altri 40 nuovi treni Taf (ad alta frequentazione), per un rinnovo totale della flotta regionale campana nel giro di quattro anni e mezzo, che consentirà di abbassare l'età media dei mezzi da 30 a 11 anni.