Coronavirus, il Pulcinella di Lello Esposito diventa una mascherina d'artista

«Cari amici, ho acquistato online una macchina per cucire! In attesa del vaccino ho voluto “far da me” una “Special Mask” creativa. Oltre alla sicurezza medica, proteggiamoci con fantasia e colori… Invito artisti e creativi a creare mascherine personalizzate “ANTI-COVID19”. E mi raccomando, idee gratis per tutti! E’ un momento di Speranza e Condivisione». Lello Esposito.

Questo il messaggio contenuto in un post pubblicato su facebook dall'artista napoletano Lello Esposito, che la scorsa settimana ha deciso di posizionare la sua enorme scultura raffigurante San Gennaro all'esterno dell'ospedale Cotugno in segno di gratitudine e di speranza per i medici e gli ammalati di Coronavirus.

Oggi l'idea creativa, con la maschera di Pulcinella sulla mascherina, e il monito lanciato ad altri artisti nel divertirsi a colorare di positività le mascherine protettive, come quelle che tutti dovremmo indossare dalle prossime settimane in strada.

