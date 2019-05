Il questore De Iesu saluta Napoli: «La fiducia si conquista con i fatti»

Giovedì 30 Maggio 2019, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bisogna sporcarsi le mani perché questa è una città bellissima e complessa. Io l’ho fatto e le risposte ci sono state, ma ognuno di noi deve fare la sua parte. Lascio questa città con grande tristezza ma sono contento dell’arrivo di un collega come Alessandro Giuliano». Si congeda con queste parole il neo vice direttore generale della pubblica sicurezza Antonio De Iesu.Dopo quasi tre anni a capo dell’ufficio in via Medina, l’ex questore di Napoli lascia «una città splendida e difficile allo stesso tempo». Dopo aver illustrato i tanti interventi che hanno limitato fenomeni difficili come - ad esempio - quello delle babygang, o portato all’arresto dei responsabili della morte di Francesco Della Corte, De Iesu ha continuato a sottolineare che non ci sono equazioni magiche, ma che solo l’impegno costante porta a certi risultati.«Il malessere - afferma - nasce nei quartieri in cui bisogna agire ogni giorno e con grande impegno. Esempio di questa modalità di azione è il rione Sanità dove ora quasi cinquanta ragazzi vengono allenati dai nostri uomini. Le palestre e i centri di aggregazione sono le uniche vere alternative per il recupero e l’istruzione dei giovani. Sono sicuro che i miei colleghi continueranno a lavorare in questa direzione».