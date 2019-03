Giovedì 28 Marzo 2019, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 16:17

Non è solo stata superata la seconda data indicata per la riapertura del raccordo di Pianura. Adesso la strada, ed in particolare il tratto iniziale che da via Cintihia porta a Soccavo e poi al Vomero, è diventata anche centro di sveramento abusivo. Non hanno aspettato molto i pirati dei rifiuti per individuare un nuovo punto in cui accumulare la spazzatura.All’incuria di un tratto di strada fondamentale per i collegamenti cittadini dell’area ovest, adesso si aggiunge anche il degrado generato dalla totale assenza di sorveglianza. Dai copertoni di auto, a materassi e frigoriferi, si può già trovare di tutto ai limiti della carreggiata che - da quanto si apprende - potrebbe essere riaperta a breve.