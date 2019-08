Venerdì 9 Agosto 2019, 13:13

Il ricordo di Gigi e Paolo a diciannove anni dalla scomparsa. C’erano i familiari, alcuni amici, i parenti di altre vittime innocenti (tra cui Maria Scamardella, sorella di Palma) e l’assessore comunale ai giovani Alessandra Clemente alla cerimonia di commemorazione per Gigi Sequino e Paolo Castaldi al cimitero di Don Giustino a Pianura. I due ragazzi, di 20 e 21 anni, furono uccisi per sbaglio la sera del 10 agosto 2000, perché scambiati per i guardaspalle di un boss. Il giorno dopo avrebbero dovuto affrontare un viaggio in Grecia, dove sarebbero andati per le vacanze. Un sogno spezzato dalla violenza criminale che oggi, alla vigilia di quella tragedia, è stato ricordato davanti al monumento funebre dove i due amici sono sepolti.«Dopo quasi vent’anni continuiamo a lavorare per fare memoria del sacrificio dei nostri figli - ha detto Vincenzo Castaldi, papà di Paolo - sono molte le cose fatte in questi anni per i giovani del territorio, come un bene confiscato alla camorra, dove si svolgono tante iniziative. Ma c’è ancora tanto da fare, ovviamente». Presente in rappresentanza del Comune di Napoli l’assessore Clemente, che ha ribadito: «Noi rispondiamo con la presenza e l’impegno costante, spiegando i problemi che ci sono, che tuttavia non devono mai limitarci. Siamo qui perché insieme vogliamo di più e offrire più normalità ai cittadini, mettendoci la faccia e rimboccandoci le maniche. Inoltre vogliamo ricordare ai giovani di oggi i modelli positivi di Gigi e Paolo e farne memoria, contro i modelli negativi della violenza».In seguito l'assessore e i familiari dei due giovani hanno partecipato alla deposizione dei fiori promossa dal Comune, in ricordo di Gigi e Paolo. Domani inoltre, alle 18, sarà celebrata una messa in suffragio dei due ragazzi presso il Vocazionario dei Padri Vocazionisti a Pianura.