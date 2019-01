Venerdì 25 Gennaio 2019, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Troise, boss del clan Orlando-Polverino, resta in carcere. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, che hanno respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali del detenuto. Troise, ritenuto affiliato è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Troise fu fermato qualche giorno fa nella caserma dei carabinieri della compagnia di Marano, dove quotidianamente si recava per adempiere all’obbligo di firma. Il 40 enne qualche anno fa fu arrestato e scontò diversi anni di carcere per l’omicidio di Luigi Felaco, alias “Ginetto Nazzaro”, ucciso in un caseificio di Calvizzano. In secondo grado, poi, fu assolto dai giudici.