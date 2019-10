CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Ottobre 2019, 09:00

«Con il risarcimento dei danni che otterrò da Ahid (Alliance Healthcare Italia Distribuzione, ndr) costituirò un fondo dedicato agli imprenditori che si trovano a vivere la mia stessa situazione di difficoltà». Nazario Matachione, l'ex «re delle farmacie», parla a pochi giorni dal nuovo successo giudiziario ottenuto. Il tribunale di Napoli presidente del collegio della Fallimentare Giampiero Scoppa, giudice delegato Francesco Paolo Feo e Nicola Graziano ha chiuso il concordato in favore dell'imprenditore originario di Torre del Greco, che da Torre Annunziata aveva costruito il suo impero composto da una decina di punti vendita di farmaci. Un castello che si è sgretolato a colpi di inchieste e fallimenti, che dal 2014 hanno travolto Matachione. Negli ultimi mesi la situazione si è capovolta: prima l'archiviazione da parte della Procura di Napoli della presunta corruzione di due ufficiali della Guardia di finanza, poi l'assoluzione per la presunta evasione fiscale a conclusione del processo che si è celebrato al tribunale di Torre Annunziata con il conseguente dissequestro dei beni, che infine ha permesso di ottenere il concordato, votato dal 99,9% dei creditori «che adesso saranno accanto a me nella battaglia per il recupero dei danni dalla multinazionale Ahid. I creditori sanno che se non mi fossi battuto, non avrebbero avuto nulla».