Torre Annunziata, il ritorno della festa della Madonna della Neve dopo due anni

Torna, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, la festa patronale in onore della Madonna della Neve, protettrice di Torre Annunziata. Una festa che quest'anno si riappropria della sua piena essenza religiosa con la celebrazione del bicentenario del miracolo della lava, avvenuto il 22 ottobre del 1822 in piazza Ernesto Cesaro. Filo conduttore in linea con gli anni precedenti, è manco a dirlo legato alla atavica mancanza di fondi che anche quest'anno ha rappresentato la litanìa che accompagna l'attesa. Il risultato di scarsa competenza e di mancanza di una seria programmazione nel campo del marketing.



L'unica novità? Non è di poco conto. Sarà una festa senza... festa. Se da una parte, con il ritorno della processione cittadina del quadro della Madonna con il bambino portato a spalla dai pescatori lungo le strade, si intravede un piccolo raggio di sole e un barlume di speranza per il futuro di una città abbandonata al proprio destino e mortificata da anni di degrado e di abbandono, dall'altra la Madonna ad appena due anni di distanza troverà nel suo percorso, oltre al consueto amore della gente, al classico sventolio di fazzoletti dai balconi e al lancio di coriandoli, una città irriconoscibile E profondamente cambiata, che sembra aver cancellato la sua storia e alle prese con mille problemi. Niente festeggiamenti civili ed eventi. Mancheranno in più punti le luminarie, ogni anno coreografia aggiunta allo scenario di festa. Mancherà al seguito della processione la giunta comunale, con il sindaco in testa, per lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità. Poche anche le bancarelle situate nei punti strategici della città.



Dulcis in fundo, mancherà Torre sud. Rabbia e stupore per la decisione dei commissari di escludere dalla processione la zona sud della città, giudicata impercorribile e pericolosa in alcuni punti, a causa di strade groviera e palazzi inagibili. L'esclusione di alcune strade come via Castello, via San Francesco di Paola, via Fusco e via Quattro giornate, ha scatenato una serie di reazioni dei cittadini residenti in quelle zone: «Le strade sono in queste condizioni da anni e nessuno ha provveduto. Non è giusto che la Madonna non possa arrivare qui. È la solita storia. Siamo cittadini di serie B».

Prova a gettare acqua sul fuoco il rettore della Basilica, monsignor Raffaele Russo: «Quest'anno - dice - avevamo un progetto al quale stavamo lavorando da un anno. Avremmo voluto vivere eventi culturali e religiosi. Purtroppo la situazione al Comune, come ci hanno detto i commissari, non è delle migliori. Sarà una processione più corta e sobria. Dispiace che in parte la zona sud sia stata penalizzata. Ma è stata una decisione inevitabile. La commemorazione dell'evento miracoloso in piazza Cesaro sarà il momento centrale. Una targa ricorderà, alla presenza del vescovo Francesco Marino, il giorno in cui la Vergine salvò Torre Annunziata e il suo popolo, fermando la lava». La sacra effigie lascerà la basilica dopo la concelebrazione solenne. Percorrerà piazza Giovanni XXIII, il porto, corso Vittorio Emanuele, piazza Ernesto Cesaro, e corso Umberto I. Poi tornerà in basilica.