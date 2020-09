Il ritorno del «Rospo smeraldino» a Ischia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era quasi estinto, come è accaduto purtroppo altrove ma, ormai non ci sono dubbi, a Ischia è riapparso. È un animaletto rarissimo e bravissimo a mimetizzarsi: è «il Rospo smeraldino», che sembrava sparito dalle polle idrotermali nascoste alla frequentazione umana, e invece non solo è tornato ad affacciarsi proprio a ridosso degli abitati, nella pineta pubblica di Ischia porto, ma è stato riavvistato in anfratti seminascosti e selvaggi non lontani dalla fascia costiera meridionale e occidentale.LEGGI ANCHE, ma anche dei focus scientifici nell’ambito del primo festival della Natura in corso di svolgimento e organizzato nell’isola verde dalla sottosezione locale del Cai, il Club Alpino italiano, guidata dall’architetto Giovannangelo De Angelis. A parlarne con passione, la professoressa Ida Ferrandino dell’Università Federico II, in un contesto affascinante. Il rospetto non è l’unica punta di diamante della Natura ischitana che vanta, come ricorda la botanica Giulianna Balestriere, aspetti semisconosciuti, messi in evidenza pure da noti ricercatori quali Maria Cristina Buia e Valerio Zupo della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.pianta superiore che è cruciale per la vita dei nostri mari, fino al gamberetto verde che, proprio nella Posidonia, ha trovato il suo habitat ideale: è «Hippolyte inermis», che sta chiudendo in questi giorni il proprio periodo riproduttivo e, nel corso dei mesi, cambierà sesso, da maschio a femmina. E che dire, poi, del «Falco pellegrino», evocato dall’ornitologo Salvatore Ferraro dell’associazione Ardea? Tra terra, mare e cielo, Ischia è un paradiso tutto da scoprire e preservare, sotto il segno della cura e della sostenibilità ambientale.