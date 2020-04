Coronavirus a Napoli, il saluto delle forze dell'ordine ai medici dell'ospedale San Paolo

Sirene spiegate, applausi e sorrisi, rompono – seppure per un minuto – il silenzio dell'Ospedale San Paolo a Fuorigrotta. Sono i rappresentanti della Polizia Locale e della Protezione Civile a rendere omaggio ai medici ed agli infermieri del nosocomio flegreo che da oltre un mese, è al centro della battaglia al coronavirus.

Minuti intensi e di riconoscenza verso una equipe medica che, soprattutto negli ultimi giorni, non si è mai sottratta ai propri doveri ed ai rischi che questi comportano.



«Dopo aver letto la notizia del contagio di altri medici – ha dichiarato il capitano– ci siamo sentiti in dovere di venirli ad onorare. Stanno combattendo una guerra delicata e stanno dando l'anima in tutto il paese. È importante stargli accanto soprattutto in questi momenti così complessi e delicati, in cui ogni sforzo deve essere sostenuto dalla comunità di cui ognuno di noi fa parte».

Anche tra il personale medico, nel piazzale del pronto soccorso ed affacciato alle finestre dei piani superiori, c'è stata commozione e riconoscenza per questo “saluto”. Un gesto che la direzione sanitaria, attraverso i suoi medici, ha fatto sapere di aver apprezzato in un momento in cui la collaborazione con le forze dell'ordine diventa fondamentale.

«Ognuno di noi, anche se in ambiti diversi, mette in campo sforzi e sacrifici che mai come ora sono necessari per il bene comune. Oggi siamo riconoscenti alla polizia locale e alla Protezione Civile, perchè il loro ed il nostro impegno può fare la differenza nella battaglia contro il Covid-19».

Ultimo aggiornamento: 12:10

