Lunedì 27 Maggio 2019, 13:14

TORRE DEL GRECO - Il cartello che permette ai pedoni di attraversare la strada in piena sicurezza è spezzato a metà, praticamente piegato in due parti, con la conseguenza che è proprio il segnale stradale a rendere pericoloso l'attraversamento. Accade in via Montedoro a Torre del Greco, strada residenziale di uno dei quartieri più ricchi della città vesuviana.A causa di un incidente stradale, il traliccio - collocato in coincidenza delle strisce pedonali - è pericolante e gli abitanti del rione protestano. «E' da un mese che il segnale è in queste condizioni, va sostituito al più presto prima che crolli definitivamente e qualcuno si faccia male - la reazione dei residenti di via Montedoro - Ormai in quel punto non si può più attraversare, dobbiamo farlo al di fuori delle strisce pedonali».