Il sindaco chiude le scuole e per gli studenti diventa un re: migliaia i meme ironici

Lunedì 29 Ottobre 2018, 22:30

SAN GIORGIO. Il sindaco di San Giorgio dispone la chiusura delle scuole e diventa «un re»: l’entusiasmo degli studenti in centinaia di meme al primo cittadino. Il sindaco Giorgio Zinno ha disposto la chiusura delle scuole per domani, come i suoi colleghi in diverse scuole del Vesuviano, per un’opera di controllo degli edifici scolastici dopo il maltempo di queste ore.In pochi minuti il primo cittadino è stato raggiunto da migliaia di messaggi dagli studenti che lo hanno rappresentato come un angelo, un santo, un eroe. E lui non ha nascosto di essersi divertito, dichiarandolo in un messaggio pubblico sui social.«Sette giorni fa non ho chiuso le scuole - scrive Zinno- e sono stato raffigurato come il diavolo. Oggi, chiudo le scuole per far sì che domani si facciano i controlli dopo una pericolosissima tempesta e divento un santo. Al di là di pochi imbecilli quasi tutti gli alunni delle nostre scuole sono dei veri e propri geni di comicità e grafica. Da un’ora ricevo audio, video e messaggi che inneggiano alla mia scelta in maniera ironica e divertente. Vi consiglio quando siete giù di chiudere le scuole, in pochi istanti vi sentirete un re».