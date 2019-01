Venerdì 25 Gennaio 2019, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 15:21

Sullo sfondo il Vesuvio imbiancato, in primo piano sacconi di spazzatura. E’ la cartolina della vergogna che mostra il paradosso, il contrasto tra la bellezza della natura che continua a stupire e la bruttezza della delinquenza, dell’inciviltà e degli scempi che la mano criminale dell’uomo imprime con violenza, incessantemente.E, a denunciare questo «peccato imperdonabile» è don Marco Ricci, il sacerdote del Parco Nazionale del Vesuvio che dalla chiesa del Sacro Cuore di Gesù, proprio all’interno del Parco Nazionale, ogni giorno deve assistere allo scempio delle discariche. Ha fondato anche un’associazione, «Salute Ambiente Vesuvio», con cui cerca di fare proseliti sul rispetto dell’ambiente e la denuncia delle illegalità. «Dio ha creato il Parco Nazionale del Vesuvio – denuncia a gran voce don Marco Ricci - e l'uomo camorrista ed incivile, favorito dagli amministratori inetti ed incapaci, lo ha ridotto a "Pacco e discarica Nazionale del Vesuvio"».Don Marco cerca di sensibilizzare i cittadini anche dal pulpito, invitandoli a non offendere l’ambiente e a rispettarlo come casa propria, come la chiesa è la casa di Dio. «Vado avanti in questa battaglia – dice – anche a costo di ricevere minacce e denigrazioni. Anche nei gruppi parrocchiali cerco di orientare le persone alla civiltà, per esempio se si organizzano sagre o feste, di munirsi di sacchetti e raccogliere i rifiuti.Gli amministratori, i sindaci o i dirigenti degli Enti dovrebbero avere l’umiltà di ascoltare le associazioni che vivono veramente i territori, li conoscono e denunciano tutti i disagi. I cittadini devono tornare a riscoprire il senso del bene comune, rispettare ciò che appartiene a tutti. Ma, spesso, purtroppo, chi lo capisce sono veramente pochi e queste tematiche sono avvolte dall’indifferenza».