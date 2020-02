Il viceministro della Salute a Napoli Est: ispezione ai «bipiani» e al rione De Gasperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, sarà a Napoli sabato 8 febbraio per un sopralluogo ai “bipiani” e al “vecchio rione De Gasperi”, due fatiscenti complessi residenziali nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Ne dà notizia la senatrice del Movimento 5 Stelle Silvana Giannuzzi che, nei mesi scorsi, ha presentato due interrogazioni parlamentari per i luoghi in cui si svolgerà l'ispezione dell’esponente del Governo.Il campo “bipiani” fu costruito dopo il sisma del 1980 per ospitare momentaneamente i terremotati. Ad oggi circa quattrocento persone vivono a contatto con l'amianto e in una situazione igienico-sanitaria altamente precaria. Una dozzina di famiglie vivono lì sin da quando sono stati costruiti i moduli. La maggior parte delle altre famiglie, invece, ha occupato gli alloggi liberati nel tempo. Ad oggi il Comune di Napoli ha individuato i fondi per la bonifica, lo smantellamento, la demolizione degli alloggi nelle risorse del piano strategico della Città Metropolitana. É necessario, però, trovare uno spazio per il trasferimento delle persone, come da anni chiede il comitato «Liberi dall'amianto» che ha avanzato diverse proposte in merito.Il “vecchio rione De Gasperi” , a ridosso di via Angelo Camillo De Meis, è un complesso di alloggi popolari costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale con i finanziamenti del piano Marshall. Il Comune di Napoli, proprietario delle fatiscenti palazzine, ha previsto l'abbattimento e la riconversione dello spazio che dovrebbe ospitare un parco. Solai, scale, corridoi esterni sono in condizioni di pesante degrado. Da tempo si registrano occupazioni abusive di case che negli anni scorsi sono state liberate dai cittadini a cui è stato regolarmente assegnato un nuovo alloggio comunale.La senatrice Giannuzzi, attraverso le due interrogazioni , ha denunciato la condizione in cui vivono gli abitanti regolari del “vecchio rione De Gasperi” - con abitazioni fatiscenti, pericolanti e pesantemente infiltrate dall’acqua - sottolineando le «mancate manutenzioni della Napoli Servizi», azienda municipalizzata del Comune di Napoli. Si è interessata anche della drammatica situazione degli abitanti dei “bipiani”, una vera e propria baraccopoli priva di regolari allacci elettrici, idrici e fognari. Il Comune di Napoli, dopo una denuncia dei residenti attraverso un avvocato, è stato già diffidato dall’autorità sanitaria a presentare un piano di sicurezza e a procedere alla rimozione dell'amianto.«Sono orgogliosa che il Viceministro abbia accettato il nostro invito per un sopralluogo» afferma la senatrice Giannuzzi. «La presenza concreta del Governo in una delle aree urbane più degradate non solo della città di Napoli, ma dell’intero Paese, testimonia che la filiera istituzionale del Movimento 5 Stelle resta allerta contro le vergognose inadempienze dell’amministrazione de Magistris». E aggiunge: «L’instancabile lavoro di denuncia svolto dai nostri consiglieri comunali e di municipalità ha permesso al senatore Presutto e alla sottoscritta di sensibilizzare il Viceministro fino al punto da portarlo fisicamente in queste vere e proprie favelas nelle quali le inimmaginabili condizioni di vita espongono gli abitanti a rischi sanitari da Paese in via di sviluppo». «Auspichiamo che il Ministero della Salute - conclude la senatrice Giannuzzi - possa richiamare il sindaco e gli assessori competenti alle loro gravissime responsabilità».Il viceministro sarà a Ponticelli intorno alle 12. Insieme a Sileri ci saranno i senatori Silvana Giannuzzi e Vincenzo Presutto, la consigliera comunale Marta Matano e la consigliera della VI Municipalità, Tina Formisani. Saranno presenti anche la consigliera regionale, Valeria Ciarambino, e il candidato M5S alle elezioni suppletive al Senato Luigi Napolitano.