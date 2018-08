Il Wwf ripulisce i fondali della Regina Giovanna: rimossi 300 chili di ferro

Giovedì 30 Agosto 2018, 16:48

SORRENTO - Tubi per ponteggi, travi arrugginite e rottami per un peso complessivo di oltre tre quintali: ecco i rifiuti che i volontari del Wwf Terre del Tirreno, capitanati dal presidente Claudio d'Esposito, hanno rimosso dai fondali dei bagni della Regina Giovanna. L'intervento segue la bonifica a terra operata dall'associazione ambientalista in occasione del tour nazionale “Spiagge Plastic-free”, durante il quale i volontari hanno ripulito le coste di Tordigliano, Crapolla e della stessa Regina Giovanna accendendo i riflettori sui danni irreversibili causati dalla diffusione della plastica nei mari.Stavolta, però, il Wwf si è concentrato sul fondale di uno degli angoli più suggestivi della Costiera. E così gli attivisti, lavorando in apnea e a costo zero, hanno recuperato tre quintali di materiale ferroso abbandonato sott'acqua per poi affidarli a Penisolaverde, la società che gestisce i rifiuti in città. Per portare a termine l'intervento, gli ambientalisti hanno impiegato due interi pomeriggi per un totale di svariate ore di lavoro. «Spesso si sente parlare di pulizia dei fondali marini e sempre più spesso vengono celebrate giornate dedicate a questa attività - spiega Claudio d'Esposito - Tali interventi rappresentano un contributo concreto alla protezione dell’ecosistema marino e della biodiversità, sempre più minacciati dalla presenza di rifiuti».Recentemente la Città metropolitana di Napoli ha stanziato 240mila euro per la pulizia dei fondali di numerosi Comuni dell’area costiera e, per la precisione, ha assegnato 10mila euro a ciascuna delle 24 amministrazioni locali che organizzeranno queste operazioni: si tratta di Anacapri, Barano d’Ischia, Capri, Casamicciola, Castellamare di Stabia, Ercolano, Forio, Giugliano, Ischia, Lacco Ameno, Massa Lubrense, Meta, Monte di Procida, Napoli, Piano di Sorrento, Portici, Pozzuoli, Procida, Sant’Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco e Vico Equense. A ripulire i fondali di queste località saranno sommozzatori professionisti, pronti a immergersi per riportare a galla quintali di rifiuti di ogni genere abbandonati sott'acqua.