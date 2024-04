Attivisti Potere al Popolo in catene a Napoli: «Liberate Ilaria Salis»

Catene ai polsi e alle caviglie come quelle che legano Ilaria Salis durante le udienze in Ungheria. Così gli attivisti di Potere al Pololo e del centro sociale ex opg 'Je so pazzo' hanno manifestato oggi in piazza per chiedere la liberazione dell'insegnante di Monza detenuta da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra a Budapest.

«Quello di Ilaria Salis - dicono gli organizzatori della protesta - è un processo politico, ne sono prova le scarse garanzie di indipendenza della magistratura ungherese, il carattere abnorme delle pene richieste, sproporzionate rispetto all'entità dei fatti contestati e l'utilizzo della cintura e delle catene di contenimento nel corso del processo».

«Di fronte a questo trattamento che lede la dignità di Ilaria Salis - denunciano - il ministro della giustizia Nordio e il Governo Meloni sono immobili.

Potere al popolo sarà in piazza per chiedere che si usino tutti gli strumenti previsti dal diritto internazionale ed europeo, per riportare Ilaria a casa e sottrarla a una situazione in cui il suo diritto a un processo giusto è compromesso».