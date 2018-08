Martedì 7 Agosto 2018, 09:38

Occupazione abusiva e furto d'energia elettrica, chiuso un ristorante nella zona periferica di Marano. In azione i carabinieri della locale Compagnia. Il gestore di "Antica cucina" era stato sfrattato ma continuava ad occupare senza averne titolo la struttura di via Castelbelvedere e, secondo quanto accertato dai militari dell'Arma di via Nuvoletta, era allacciato illegalmente alla rete elettrica. Il locale è stato chiuso e il gestore denunciato per furto di energia elettrica. Nella zona di via Castelbevedere, poche settimane fa, furono individuate altre attività commerciali non in regola, perlopiù abusive. Un forno è stato chiuso dalla polizia municipale.