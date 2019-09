Imbianchino lavora al nero nel Napoletano: precipita e perde il Reddito di cittadinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Settembre 2019, 23:01

Prima l’incidente sul lavoro, poi la scoperta: l’imbianchino che si era infortunato non solo non aveva alcun contratto, ma percepiva pure il reddito di cittadinanza. È così che i carabinieri di Palma Campania, coordinati dal maresciallo Massimo Nasti, hanno revocato la misura ad un 60enne che beneficiava di circa 700 euro al mese, per aver avuto accesso al bonus voluto dallo scorso governo. D’accordo con l’Inps, i militari hanno anche denunciato l’uomo, accusato di aver truffato lo Stato pur di percepire il reddito.