Vigilia dell'Immacolata diversa per la città di Castellammare. La tradizione dei falò nei rioni e sul lungomare quest'anno ha lasciato spazio a un'idea che gira da ore sui social: accendere candele aui balconi. Una luce per questo periodo buio di covid come dice qualcuno per non dimenticare del tutto la tradizione popolare dei 'fucaracchi' (non quelli illegali rubando legna dove capita, sequestrata in questi giorni nei quartieri di periferia)ma quelli legati alla storia più antica che vede i fuochi votivi nascere per salvar i pescatori in balia delle onde proprio il 7 dicembre di tanto anni fa.

Un'idea per dar un senso alla festa, molto sentita nella cittadina del napoletano, fra le voci votive mattutine di persone che hanno fatto voto alla'Immacolata e richiamano le persone alla preghiera e le messe mattutine, seguite dai fedeli nel rispetto dele restrizioni anticovid.

