Hanno messo le proprie competenze al servizio di un'organizzazione specializzata nello sfruttamento dell'immigrazione. Hanno utilizzato il proprio sapere per creare cassetti fiscali, definire profili tributari e costruire a tavolino contratti di lavoro completamente fasulli. Un sistema criminale, una sorta di cricca formata da colletti bianchi e faccendieri che ha agito per anni alle porte di Napoli - siamo nel cuore dell'area vesuviana -, su cui la Procura di Napoli è al lavoro da mesi. Eccolo il caso Napoli (o caso Campania), che sta a monte della denuncia firmata dal premier Giorgia Meloni, a proposito di infiltrazioni illegali nell'ultimo decreto flussi. Un mercimonio organizzato a tavolino e gestito ad arte da un gruppo di professionisti. Nel mirino degli inquirenti, ci sono avvocati, commercialisti, esponenti della pubblica amministrazione, finanche soggetti con aspirazioni politiche, che da tempo hanno fiutato l'affare. E che da tempo si sono insinuati nelle pieghe della Bossi-Fini, la legge del 2002 che disciplina - tra l'altro gli ingressi in Italia della manodopera immigrata e che garantisce il permesso di soggiorno a chi può vantare un contratto di lavoro regolare. Un caso, quello della Campania, che viene riassunto dalla denuncia del premier al procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo, che ruota attorno a un dato su tutti: delle centinaia di migliaia di lavoratori immigrati che hanno chiesto di entrare in Campania con una promessa (o preliminare) di assunzione solo il tre per cento ha firmato un contratto di lavoro. Gli altri sono finiti in un limbo, fatto di espedienti e di clandestinità. E il trend di domande è in crescita. Ma facciamo un passo indietro, per raccontare cosa sta accadendo a Napoli e cosa ha alimentato l'allarme in seno all'ultimo Consiglio dei ministri.

Il click day

L'ultimo Sos risale allo scorso 30 aprile, nelle fasi conclusive del click day, il giorno in cui gli imprenditori italiani (o le loro agenzie di riferimento) caricano sulla piattaforma telematica del ministero dell'Interno le richieste di personale da assumere. Un passaggio decisivo per consentire agli stranieri di presentarsi in Italia con un nulla osta, per poi ratificare in modo definitivo la propria assunzione. Ma cosa è accaduto lo scorso 30 aprile? C'è stato un boom di domande a Napoli, con anomalie per molti versi grossolane. Siamo all'inizio dei lavori stagionali per la nostra agricoltura, l'area vesuviana è in fermento. Il monte di domande cresce nei comuni ai piedi del vulcano. C'è chi presenta richieste di assunzione per dieci o quindici dipendenti, ma che - se si va a scavare - è alla guida di un'azienda con poche decine di migliaia di euro di fatturato o di un asset societario abbastanza scarno. Domanda: come fa ad assumere dieci dipendenti con questi numeri? Andiamo oltre e si scopre un mondo ancora in gran parte sommerso, ma che ha agito alla luce del sole: si tratta di faccendieri con la laurea - avvocati e commercialisti in primis -, bravi a costruire profili aziendali inesistenti e a concepire cassetti fiscali artefatti. Borghesia al servizio del crimine.

I reati

Quanto basta a spingere la Procura napoletana guidata dal procuratoread ipotizzare l'accusa di; e ad accendere i riflettori su una sorta di mercimonio (su cui batte anche la denuncia del premier Meloni): per fare arrivare a Napoli un immigrato, grazie al trucco dei finti contratti, c'è chi spende fino a 15mila euro. Soldi che finiscono nelle mani della cricca, a disposizione di un'organizzazione di colletti bianchi che in questi anni hanno anche blindato i propri affari. In che modo? Pagando, corrompendo. Soldi ai controllori, tangenti a chi sta nell'ufficio giusto e, al momento opportuno, non approfondisce un certo tipo di procedure. Soldi a chi dovrebbe vigilare e fare il proprio dovere, convocando i manager che sul territorio hanno fatto richiesta di assunzione e farsi spiegare come è andata a finire. Farsi spiegare che tipo di esito hanno avuto tante richieste di nulla osta. Uno scenario sul quale sono al lavoro i pm del pool anticamorra (il reato associativo in questo caso è distrettuale), che punta a fare chiarezza sulla nascita di studi e agenzie di professionisti che, in questi anni, hanno macinato affari per svariate centinaia di migliaia di euro. Ha parlato chiaro in queste ore il procuratore napoletano Gratteri, a proposito della denuncia del premier alla Procura nazionale: «Stiamo sul pezzo e non siamo preoccupati: abbiamo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, abbiamo magistrati di altissimo livello e monitoriamo qualsiasi tipo di fenomeno». Uno scenario investigativo che ora attende esiti, a partire dalla necessità di circoscrivere il ruolo dei manager di migrantopoli: quelli che lucrano sulla disperazione degli immigrati e che fabbricano - forti delle proprie competenze - profili inesistenti, contratti posticci in cambio di soldi veri e di futuri clandestini in giro per l'Europa.