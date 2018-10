Martedì 30 Ottobre 2018, 17:52

TORRE DEL GRECO - "Aiutateci a trovare un lavoro, siamo onesti e abbiamo voglia di metterci a disposizione della città di Torre del Greco". Due giovani immigrati hanno ripulito gratis le strade del centro storico di Torre del Greco: armati di guanti, scope e palette, i ragazzi di origine africana hanno tirato a lucido la zona tra via Piscopia e via Cappuccini, rimuovendo tutti i rifiuti abbandonati dagli incivili sulla scalinata.Da qualche giorni i due stranieri si sono uniti al team di Torre Pulita, il gruppo di volontari che da tre mesi bonifica gratuitamente strade e piazza di Torre del Greco, città alle prese con una gravissima emergenza rifiuti. E proprio attraverso gli ecologisti hanno lanciato un appello: "Torre ci piace molto e amiamo molto i torresi, vogliamo integrarci e essere produttivi, abbiamo bisogno di un lavoro".Nella ricerca di un impiego i due immigrati sono supportati dagli attivisti di Torre Pulita che di loro dicono: "Cercano onestamente un impiego e vogliono contribuire a mantenere pulita Torre del Greco, sarebbe bellissimo se qualcuno li assumesse. Se avete un lavoro per questi ragazzi, contattateci su Facebook alla pagina Torre Pulita".