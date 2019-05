Venerdì 3 Maggio 2019, 12:35

Dopo una serie di furti di rame nella stazione di Gianturco, gli uomini della Polfer sono riusciti a sorprendere un immigrato clandestino di 40 anni, ghanese, pluripregiudicato.L'uomo, con numerosi precedenti penali per spaccio di stupefacenti, violenza o minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, immigrazione clandestina ed inottemperanza al decreto di espulsione e Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, è stato ripreso da una telecamera del sistema di videosorveglianza mentre era intento a tirare un cavo da una canalina adiacente ai binari: dopo averlo sfilato, lo ha tranciato, arrotolato ed occultato nei cespugli, per poi dedicarsi a rubarne altri.Gli agenti, muniti di sofisticati visori notturni, sono giunti dopo pochi istanti sul luogo trovandolo ancora intento ad armeggiare tra i binari. Il ladro alla vista dei poliziotti ha tentato di dileguarsi, poi si è disteso al buio dietro una cunetta per nascondersi.La pattuglia intervenuta lo ha individuato e raggiunto, scoprendogli addosso una tronchese, un paio di pesanti guanti da lavoro ed una borsa contenente diversi attrezzi atti allo scasso.Il cavo asportato, in alluminio e acciaio, di circa 20 metri, è stato immediatamente riconsegnato ai tecnici FS intervenuti sul posto.L'immigrato sottoposto a giudizio con rito direttissimo è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 300 euro di multa.