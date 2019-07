Venerdì 12 Luglio 2019, 19:24

Tutto è cominciato ieri sera, intorno alle 19, in autobus, sulla linea 195, a San Giovanni a Teduccio, quando sul pullman è salita una coppia di immigrati, lui visibilmente alticcio, con una lattina di birra in mano. L'uomo, che sembrava nordafricano, ha cominciato a buttare la birra sugli altri viaggiatori.Un cittadino, peraltro non coinvolto dalla birra, si è alzato ed è intervenuto prendendo la lattina di mano dall'immigrato che per reazione lo ha preso per un braccio torcendogli violentemente la mano. L'autista sembra non aver capito quanto accadeva e ha continuato la corsa. Quando l'autobus è arrivato alla fermata, l'immigrato ha cercato di scaraventare fuori dal bus l'uomo ed è stato fermato solo dall'intervento degli altri passeggeri. Qualcuno, nel frattempo, è riuscito a chiamare la polizia. Quando l'immigrato ha capito che si metteva male, è sceso, scappando via insieme alla donna. L'uomo che era intervenuto è finito al Loreto Mare con una prognosi di 10 giorni «per un trauma alla spalla e al braccio destro».