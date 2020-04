Un immigrato del Mali è stato arrestato dalla Polizia nel pomeriggio di ieri a Napoli dopo aver aggredito e rapinato del telefono cellulare un uomo. In sua compagnia c' era un altro rapinatore che è riuscito a fuggire. Quando i due sono entrati in azione, nella zona di Porta Capuana, una pattuglia della Polizia ha udito le urla della vittima ed è riuscita a bloccare l' immigrato, B.M. di 22 anni, che è stato anche sanzionato per violazione della normativa sulla prevenzione del Covid 19. © RIPRODUZIONE RISERVATA