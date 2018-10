Scoperto senza biglietto sul treno, immigrato aggredisce gli agenti della Polfer

Domenica 21 Ottobre 2018, 15:22

Agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti a bordo del treno regionale 2388 in partenza dalla stazione di Napoli Centrale e diretto a Roma su sollecitazione del personale di Trenitalia che aveva scoperto un viaggiatore privo di biglietto che si rifiutava di regolarizzare la sua posizione.Alla richiesta degli agenti di fornire un documento di riconoscimento, il viaggiatore straniero ha immediatamente mostrato segni di nervosismo e si è scagliato con violenza contro di loro, colpendoli con spintoni e calci. Con grande difficoltà i poliziotti lo hanno bloccato e condotto in ufficio, dove l’uomo ha continuato a colpirli. I due agenti sono dovuti pertanto ricorrere alle cure mediche avendo riportato entrambi traumi contusivi con prognosi di sette giorni.M.F. nigeriano, pregiudicato, classe 1996, è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a dieci mesi con la sospensione condizionale della pena.