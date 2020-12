Sarà un Natale di ristrettezze e di difficoltà per moltissime famiglie napoletane. La dura crisi economica che sta colpendo le famiglie e le ulteriori restrizioni anti-Covid che dovrebbero entrare in vigore nelle prossime ore si abbatteranno come una mannaia anche sull'umore dei napoletani, tradizionalmente legati alle festività natalizie anche per la possibilità di unire le famiglie e festeggiare tutti insieme. Quest'anno la storica pizzeria "Dal Presidente" di via dei Tribunali ha deciso di mettere in campo una iniziativa solidale per portare il sorriso anche nelle famiglie che, per questo Natale, dovranno rinunciare al cenone ed alla convivialità.

Un chilo di impasto per fare pane o pizza in casa per ogni famiglia in difficoltà che ne farà richiesta. Questa l'iniziativa della pizzeria che continuerà per tutto il periodo festivo.

«Abbiamo deciso di non girarci dall'altra parte di fronte a tante famiglie che stanno soffrendo e che quest'anno passeranno un brutto Natale - ha spiegato Massimiliano Di Caprio - regalando a chi ne farà richiesta un chilo d'impasto con il quale potranno fare pane o pizza in casa. Sappiamo benissimo che a fronte della crisi che sta colpendo tutti si tratta di una piccola goccia nell'oceano, ma siamo felici di poter dare il nostro contributo alla città che amiamo».

L'iniziativa messa in campo dalla pizzeria Dal Presidente è solo l'ultima in ordine di tempo organizzata per dare un sostegno alle famiglie alle prese con la pandemia. Già durante lo scorso lockdown, infatti, furono donate mascherine - e fin anche spese alimentari consegnate in rigoroso anonimato - a famiglie del centro storico in difficoltà.

«Siamo persone umili e non abbiamo mai dimenticato le nostre origini - continua Di Caprio - per questo ci sembra giusto sostenere chi in questo momento se la sta passando male e per Natale non potrà contare nemmeno sulla vicinanza di parenti e amici. E' una cosa che mette una tristezza infinita e che dovrebbe spingere chi è privilegiato perchè potrà mettere un piatto a tavola e potrà passare il Natale con la famiglia, a dare una mano a chi non può. Purtroppo - conclude - è un periodo durissimo per tutti. Ormai è dallo scorso mese di marzo che non lavoriamo più con continuità e anche noi abbiamo difficoltà. Ma nonostante tutto penso che sia importante continuare a guardare avanti con fiducia e ottimismo».

