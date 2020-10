Impennata di casi Covid a Torre del Greco: 10 nuovi positivi in 24 ore

TORRE DEL GRECO. Impennata di casi Covid a a Torre del Greco: 10 nuovi positivi in 24 ore. Aumentano notevolmente i positivi nella città che nella prima fase della pandemia ha pagato un caro prezzo con oltre 100 contagiati e 20 morti. Preoccupante il bollettino odierno diramato dal centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, con 10 nuovi casi tutti oggi. Sale, così, il bilancio in città che vede 56 positivi attuali di cui cinque ricoverati in ospedale. I tamponi effettuati oggi sono 110, dall’inizio dell’epidemia sono guarite dal Covid 132 persone e ne sono morte 20.

Infuria la polemica visto l’alto numero di contagi registrato oggi. Molti cittadini denunciano la mancanza di regole in città, gli assembramenti e il mancato uso delle mascherine. Continua, nel frattempo, l'ulteriore attività di screening dei tamponi di già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

Il Coc, in pianta stabile da 215 giorni, inoltre, sottolinea l'obbligo di autodenuncia, entro le ventiquattro ore, al Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente per i cittadini rientranti dall’estero - attraverso il modulo reperibile e scaricabile sul sito: aslnapoli3sud.it - al fine di richiedere la somministrazione dei test sierologici e dei tamponi.



Infine ribadisce - ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini - che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Ultimo aggiornamento: 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA